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Путину на Амуре представители отрасли обсудили на совещании во Владивостоке

Прорабатываются вопросы сохранения лососей на Амуре

Три рыбацких ассоциации обратились в Росрыболовство с предложением запретить промышленный лов летних лососей в бассейне Амура и лимане в 2019 г. Идею поддержали представители КМНС, науки и региональных властей.

С инициативой запрета выступили Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна (АРПА) и Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК). Необходимость запрета объясняют состоянием запасов лососевых. Вопрос обсуждался на совещании, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Как рассказал президент АПРОХК Сергей Рябченко, инициаторы предлагают не распространять запрет на физических лиц из числа КМНС, а также на рыбаков, ведущих любительский и спортивный лов, «поскольку это социальный вопрос». Руководитель объединения также подчеркнул, что введение запрета на промышленный лов подразумевает усиленные меры рыбоохраны. «Мы намерены ходатайствовать перед Росрыболовством о выделении из других регионов не менее 50 сотрудников рыбоохраны, – сказал он. – Потому что если мы не выйдем на воду в условиях повального браконьерства, то с нашей стороны это будет вовсе не помощь лососевым».

Сергей Рябченко подчеркнул, что одной договоренности между ассоциациями будет недостаточно, необходим именно федеральный приказ. «Дело в том, что ассоциациями не охвачено процентов 20 рыбодобывающих предприятий в регионе и без официального запрета они не несут никаких обязательств». Рыбопромышленникам удалось заручиться поддержкой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.

По мнению Сергея Рябченко, на экономике рыбодобывающих предприятий запрет существенно не отразится. «Речь идет об 1 тыс. тонн горбуши и около 3,5 тыс. тонн кеты, – сказал он. – Это незначительный объем, если разделить его между предприятиями. Я думаю, если запрета не будет, то мы больше потеряем денег на выставлении орудий лова».

По словам руководителя департамента анадромных рыб ВНИРО Сергея Марченко, схожая картина с истощением лососевых популяций наблюдалась на Амуре в 1960-х гг. Тогда в целях сохранения запасов для промысла стали закрывать отдельные районы, начиная с нерестилищ и дальше вниз по течению реки. «Апофеозом стал 1972 год, когда на промысле находились только 3 стационарных орудия исключительно для мониторинга, – сказал он. – Несмотря на хорошее отношение власти к коренным народам, даже им было запрещено добывать рыбу на корм собакам». Такие меры позволили восстановить запасы лососевых на Амуре, подчеркнул Сергей Марченко. Поэтому он поддержал предложение ассоциаций.

Со стороны правительства Хабаровского края инициативу одобрил представитель регионального минсельхоза Роман Фофанов. «Мы полностью поддерживаем это предложение, – сказал он. – К мониторингу запасов мы подключим также общины КМНС».

Участники встречи также пришли к тому, что нужно сделать исключение для представителей рыбохозяйственной науки. Предполагается, что им разрешат выставить ограниченное количество орудий лова для научного мониторинга.

Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО (ХабаровскНИРО) Николай Колпаков при обсуждении в целом «Краткосрочной стратегии промысла лососевых в Хабаровском крае и ЕАО на 2019 г.», исходя из опыта прошлых лет, предложил включить в нее пункты о недопустимости влияния выборов и других подобных событий на действия комиссии по анадромным. Прошлый год, когда в крае выбирали губернатора, показал, что решения могут быть продиктованы не стремлением сохранить запасы, а политической ситуацией.

Fishnews

  • Путину на Амуре представители отрасли обсудили на совещании во Владивостоке
  • Путину на Амуре представители отрасли обсудили на совещании во Владивостоке
  • Совещание по регулированию добычи лососей провел во Владивостоке замруководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
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