08 августа 2019 года

С рыбалки не получится увезти сверх положенного

В правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна планируют ввести нормы перевозки любительских уловов: не более двух суточных норм. Также предлагается запретить транспортировать рыбопродукцию без ветсертификата.

Проблемы контроля за вывозом и перемещением рыбы, добытой любителями, а также продукции из уловов, обсудили на совещании в Астрахани. Его провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глава федерального агентства отметил, что один из актуальных вопросов сейчас – контроль за соблюдением норм суточного вылова, когда рыбаки находятся на водоеме более суток. В таких случаях инспекторам проблематично точно определить временной период рыбалки и допустимый улов.

Илья Шестаков рассказал, что правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна решено дополнить еще одной мерой. Это запрет на хранение, транспортировку уловов в свежем или переработанном виде в объеме более двух суточных норм на человека. Кроме того, Росрыболовство поддерживает предложение региона - ограничить перемещение рыбной продукции без сопроводительных ветеринарных документов. Ветсерификат, по словам руководителя ведомства, объяснит источник происхождения продукции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, в настоящее время при обнаружении в машине более 50 кг рыбы без ветеринарных документов, подтверждающих происхождение рыбной продукции, предусматривается привлечение к административной ответственности.

«Продукция в таком количестве может нести уже ветеринарную угрозу. Поэтому наличие необходимой справки позволит контролировать законность происхождения продукции», – подчеркнул Илья Шестаков.

По его словам, необходимо рассмотреть введение соответствующего ограничения на транспортировку продукции рыбаками-любителями.

На совещании отметили, что любительские уловы не всегда употребляются в пищу в том же регионе, что и требует введения ограничений. Рыбная продукция на месте вылова может замораживаться, коптиться, обрабатываться иным образом – соответственно, ограничения нужны разные. В том числе на жареную рыбу, которая в дальнейшем может оказаться не только на столе самого рыбака, но и в продаже.

По итогам обсуждения решено проработать вопрос совместно с Россельхознадзором и департаментом ветеринарии Минсельхоза.

На встрече также рассмотрели вопрос ведения учета улова не в килограммах, а в штуках. Депутат Госдумы Леонид Огуль заметил, что такое предложение обсуждали в марте на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Речь идет о нормах вылова сазана, щуки и судака. Илья Шестаков согласился, что это может облегчить инспекторам контроль за соблюдением норм.

Глава Росрыболовства обратил внимание, что суточные нормы добычи принимаются с учетом предложений регионов, поэтому именно субъектам нужно выступить с инициативой необходимых корректировок. Агентство готово такие предложения поддержать.

Fishnews