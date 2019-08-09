09 августа 2019 года

Пограничники Камчатки договорились о сотрудничестве с коллегами из США

Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району продолжает совместную работу с береговой охраной США. Структуры подписали план согласованных действий на 2020 г.

Встреча руководства ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны США прошла в период с 5 по 9 августа в Петропавловске-Камчатском. Американскую делегацию возглавил командующий 17-м районом вице-адмирал Мэтью Т. Белл-младший.

Представители двух стран рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью по борьбе с ННН-промыслом в Беринговом море и северной части Тихого океана. Также обсуждались вопросы проведения совместных учений на море и другие темы в сфере пограничной безопасности двух стран.

По результатам встречи подписан план согласованных действий сил российского и американского силовых ведомств на 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления.

Также на Камчатке эксперты 17-го района береговой охраны провели рабочие встречи с руководством Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, сотрудниками представительства МИД России в Петропавловске-Камчатском и регионального агентства по туризму и внешним связям.

В начале мая представители береговой охраны РФ и Соединенных Штатов провели встречу в Анкоридже на Аляске.

Fishnews