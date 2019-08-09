09 августа 2019 года

«Сельскую» прибавку к пенсии разрешат забрать в город

Увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для тех, кто проработал в сельском хозяйстве 30 лет и более, предлагают распространить на людей, не проживающих в сельской местности.

С нового года пенсионерам со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет на 25% увеличили фиксированную выплату к страховой пенсии. В этот список сельхозработ вошло и рыбоводство. Однако (в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400 «О страховых пенсиях») прибавка положена только проживающим в сельской местности.

Убрать это ограничение предлагает государственный совет – Хасэ Республики Адыгея. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Региональные депутаты обращают внимание, что действующая норма нарушает социальные права граждан, которые по состоянию здоровья или другим причинам сменили сельскую местность на городскую. Люди могут быть «определены на постоянное место жительства в учреждения социального обслуживания престарелых граждан», кроме того, сельский населенный пункт могут преобразовать в городской. Также есть категория пенсионеров, которые 30 и более лет проработали в сельском хозяйстве, однако проживали и проживают в городе, отмечается в пояснительной записке.

Fishnews