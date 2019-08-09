09 августа 2019 года

Крым стал ловить больше шпрота

К августу рыбаки Крымского полуострова добыли в общей сложности 27 961 тонну водных биоресурсов - более чем на 102 тонны выше прошлогоднего уровня. Прибавка по шпроту (кильке) составила 526 тонн.

Растут уловы…

Предприятия полуострова освоили 8 607 тонн шпрота, почти 307 тонн камбалы-калкана (лимит выбран полностью), свыше 12 тыс. тонн хамсы, 388 тонн барабули, 2 091 тонну черноморской ставриды, 199 тонн кефалей (сингиль, лобан и остронос), рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. По его информации, из беспозвоночных добыли 2 314 тонн рапаны, 399 тонн хирономид и 124 тонны черноморских креветок.

В Черном море многолетнее лидерство удерживают рыбаки Севастополя. К августу они укрепили свои позиции и добыли 15 840 тонн ВБР – 57% в общекрымском объеме вылова. А в освоении рапаны лидируют керченские предприятия, взявшие почти 2 тыс. тонн.

…растут и лимиты

На основании заключений специалистов Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ), увеличены рекомендованные объемы добычи некоторых объектов. В Азовском море – хирономид (с 382 до 1 244 тонн) и рапаны (с 1 999 до 2 600 тонн), в Черном море – черноморских креветок (со 118 до 244,8 тонны) и прочих морских видов (бычков, горбыля темного, камбалы-глосса, морского карася, средиземноморского налима, азовского пузанка, скорпены – в общей сложности с 29 до 58 тонн).

Fishnews