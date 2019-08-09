09 августа 2019 года

Минвостокразвития пообещало представить новые стимулы

На ВЭФ будут представлены планы развития Дальневосточного региона до 2035 г., сообщили в Минвостокразвития. На едином стенде также обещают показать сервисы для инвесторов, в том числе для марикультуры.

В Восточном экономическом форуме Минвостокразвития и институты развития Дальнего Востока собираются участвовать с единым стендом, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

«На форуме будут представлены результаты новой экономической политики, а также планы и дальнейшее видение развития Дальнего Востока на 2025 – 2035 годы. Для посетителей на единой площадке будет представлено более десятка сервисов для инвесторов, а также зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала», – рассказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Министерство также обещает презентовать 15 основных сервисов, которые предоставляются для инвесторов институтами развития Дальнего Востока. Среди них подбор оптимальных мер государственной поддержки, получение участка акватории под марикультуру, доступный кредит для малого и среднего бизнеса, получение электронной визы на Дальний Восток и другие.

Также будут представлены новые инициативы – ипотека для дальневосточников под 2%, цифровой сервис по лесным ресурсам, инвентаризация сельскохозяйственных земель в ДФО.

Напомним, что ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.

Fishnews