12 августа 2019 года

На креветочные фермы Индии обрушилась стихия

Аквафермеры индийского штата Гуджарат понесли большие потери от проливных дождей, выхода рек из берегов и наводнений. Примерно на 500 прудах с креветкой полностью смыто оборудование, ущерб составил не менее 2 млрд рупий (около 1,84 млрд рублей).

По информации издания The Times of India, потоки воды смыли все оборудование – аэраторы, насосы, сети и т.д. Аквафермеры как раз готовились снимать урожай, когда на регион обрушилась стихия.

Теперь работу потеряли около 5 тыс. человек. Ситуацию осложняет тот факт, что для индийских аквафермеров не предусмотрено никакой программы госпомощи (хотя они платят налог в 30% доходов).

Как сообщает корреспондент Fishnews, сильные дожди совсем не редкость для Гуджарата. Однако в этот раз всего за несколько часов в районах Олпад и Навсари выпало сразу 38 см осадков.

Ежегодная стоимость экспорта креветки из Южного Гуджарата составляет 20 млрд рупий (около 18,4 млрд рублей). Всего под креветку в регионе занято около 650 тыс. га. Одному фермеру правительство штата выделяет 5 га земли в рамках специальной программы. С начала ее реализации выращиванию морепродуктов обучено уже 7 тыс. человек.

Fishnews