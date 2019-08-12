12 августа 2019 года

Якутскую рыбу хотят активнее продвигать

В Республике Саха (Якутии) собираются предпринять дополнительные меры по увеличению продаж местной рыбы за пределы региона. В частности, планируется продвигать арктического омуля, нельму и чира.

Соответствующее поручение региональному министерству по делам предпринимательства и развитию туризма дал председатель правительства республики Владимир Солодов.

Он поставил задачу по итогам поездки в Булунский район. Там Владимир Солодов посетил ведущие рыболовецкие хозяйства, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Якутии.

В Булунском районе добывается больше всего рыбы в Якутии - до 1,5 тыс. тонн сиговых в год. Район расположен на самом севере республики - в низовьях реки Лены, на арктическом побережье материка и на Новосибирских островах.

Fishnews