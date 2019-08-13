13 августа 2019 года

На Камчатке нашли рефконтейнер «беспаспортного» лосося

В Усть-Камчатске рыбоохрана и силовики обнаружили рефрижераторный контейнер с почти 500 кг мороженого лосося. Продукцию – без маркировки и документов – изъяли.

Рейд проводили сотрудники Росрыболовства, погрануправления, регионального управления ФСБ, полиции и Росгвардии. В рефконтейнере находилось 68 «крафтов» (бумажных мешков) с мороженой чавычей и неркой.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, общий вес лосося превысил 474 кг. Продукция отправлена на ответственное хранение, проводится проверка.

С начала года инспекторы управления совместно с другими контрольно-надзорными ведомствами провели почти 3550 рейдов. Выявлено 194 правонарушения, по 22 из них материалы переданы в следственный отдел для принятия решения о возбуждении уголовных дел. За этот период у нарушителей изъяли 210 орудий лова, 46 транспортных средств, более 49 тонн рыбы и около 1784 кг икры лососевых.

Fishnews