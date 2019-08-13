13 августа 2019 года

Нижегородские рыбхозы стимулируют субсидиями

В этом году в рамках региональной программы развития товарной аквакультуры в Нижегородской области планируют выделить 19,1 млн рублей. Хозяйствам уже выплатили 4,7 млн рублей, сообщил губернатор Глеб Никитин.

К концу 2019 г. производство рыбы в регионе предполагается увеличить на 8% (до 500 тонн). В частности, ожидается рост производства карпа, белого амура и клариевого сома, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Программа «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области» была принята в 2018 г. и изначально рассчитана до 2020 г. Планировалось, что за этот период рыбоводам выделят 60 млн рублей субсидий.

Программу поддержки аквакультуры продлили до 2021 г. Предполагается, что к концу этого периода объем производства товарной рыбы в области составит 729 тонн. Региональному комитету госохотнадзора губернатор поручил проработать новое направление поддержки аквафермеров в 2020-2021 гг. – строительство и реконструкцию рыбохозяйственных сооружений.

По информации комитета, финансовая поддержка рыбхозов в 2018 г. позволила не только остановить спад производства, но и дала возможность некоторым хозяйствам его расширить.

«В регионе появилось несколько предприятий по выращиванию мраморного (клариевого) сома, на одном из них запустили цех по переработке рыбы, а это означает, что экзотическую рыбу больше не нужно привозить из других регионов», – отметили в комитете.

Fishnews