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Осетровое хозяйство в Нижегородской области. Фото пресс-службы регионального правительства

Нижегородские аквафермеры дождались субсидий

Рыбоводы Нижегородской области получили первые 6 млн рублей субсидий в рамках региональной программы развития товарной аквакультуры. В общей сложности за три года планируется выделить 60 млн рублей.

Программа «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области» была разработана в 2017 г. и начала работать в текущем году. Предусмотрено выделение субсидий на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал, субсидий на погашение части процентной ставки по кредитам и оплату повышения квалификации рыбоводов.

По словам врио губернатора Глеба Никитина, «рыбоводство в регионе незаслуженно не поддерживалась достаточно долгое время и оказалось в довольно тяжелой ситуации». «По сути, предприятия не развивались, объемы производства рыбы не росли, и мы в значительной степени зависим от сторонних поставок, что вызывает недоумение», — отметил глава области.

Ожидается, что к 2020 г. благодаря программе производство рыбы в регионе вырастет почти в 2,5 раза — до 635 тонн в год. Причем 350 тонн предполагается произвести уже в этом году, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

По данным регионального госохотнадзора, первые четыре нижегородских рыбхоза уже получили субсидии – в общей сложности более 6 млн рублей. «До конца года ожидается поддержка в пределах 10 млн рублей, программа рассчитана на три года», - отметил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.

Сейчас в области насчитывается 28 рыбоводных хозяйств: 12 прудовых, 6 индустриальных и 10 пастбищных. Основные объекты аквакультуры - карповые (67% от общего объема производства: карп, карась, толстолобики, белый амур), лососевые (20%: форель озерная и ручьевая), осетровые (10%: стерлядь, русский осетр). Также в регионе выращивают клариевого сома и окуневых (по 1%), щуку (0,5%).

Fishnews
НазадМетки: аквакультураосетровыхправительствофорель
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