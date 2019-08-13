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С помощью искусственного интеллекта средний вес популяции на акваферме вычисляется на основе наблюдений с видеокамеры. Фото Synced

Рыбную отрасль Японии «захватывает» искусственный интеллект

Все больше японских рыбодобывающих предприятий и акваферм применяют новейшие технологии. Они помогают решить проблемы с нехваткой кадров и уложиться в строгие ограничения на промысле.

Одна из причин широкого внедрения искусственного интеллекта – старение населения и увольнение работников во многих рыбопромышленных компаниях. Достижения науки и техники заменяют предприятиям часть рыбаков и аквафермеров, пишет издание-обозреватель Synced.

Система, разработанная Nippon Steel, используется для контроля за рыбой на аквафермах. Технология применяется там, где ранее средний размер и масса особей определялись вручную: работник производил расчет после измерения и взвешивания определенного количества экземпляров.

Теперь с помощью искусственного интеллекта средний вес популяции вычисляется на основе наблюдений с видеокамеры. Это повышает точность расчетов и снижает затраты на персонал.

Другая система позволяет оптимизировать использование кормов на 60-70% с помощью анализа факторов окружающей среды. Таких, как температура воды, ее соленость, направление ветра и уровень содержания углекислого газа, сообщает корреспондент Fishnews.

Новые правила для рыбаков, ужесточающие контроль промысла, тоже привели к внедрению системы с использованием ИИ – она позволяет избегать перелова. Технология, разработанная совместными усилиями Sasebo Kokai Sokki, городом Сасебо и префектурой Нагасаки, распределяет объемы добычи для флота. Критерии – спрос на рынке на тот или иной продукт и положение судна в текущий момент.

Отмечается, что использование систем на основе искусственного интеллекта не только позволяет сократить издержки, но и делает отрасль более привлекательной для молодого поколения.

Fishnews

  • С помощью искусственного интеллекта средний вес популяции на акваферме вычисляется на основе наблюдений с видеокамеры. Фото Synced
  • Другая система позволяет оптимизировать использование кормов на 60-70% с помощью анализа факторов окружающей среды. Фото Synced
  • Искусственный интеллект распределяет объемы добычи для флота на основе спроса на определенный объект и положения судов. Фото Synced
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