Рыбную отрасль Японии «захватывает» искусственный интеллект
Все больше японских рыбодобывающих предприятий и акваферм применяют новейшие технологии. Они помогают решить проблемы с нехваткой кадров и уложиться в строгие ограничения на промысле.
Одна из причин широкого внедрения искусственного интеллекта – старение населения и увольнение работников во многих рыбопромышленных компаниях. Достижения науки и техники заменяют предприятиям часть рыбаков и аквафермеров, пишет издание-обозреватель Synced.
Система, разработанная Nippon Steel, используется для контроля за рыбой на аквафермах. Технология применяется там, где ранее средний размер и масса особей определялись вручную: работник производил расчет после измерения и взвешивания определенного количества экземпляров.
Теперь с помощью искусственного интеллекта средний вес популяции вычисляется на основе наблюдений с видеокамеры. Это повышает точность расчетов и снижает затраты на персонал.
Другая система позволяет оптимизировать использование кормов на 60-70% с помощью анализа факторов окружающей среды. Таких, как температура воды, ее соленость, направление ветра и уровень содержания углекислого газа, сообщает корреспондент Fishnews.
Новые правила для рыбаков, ужесточающие контроль промысла, тоже привели к внедрению системы с использованием ИИ – она позволяет избегать перелова. Технология, разработанная совместными усилиями Sasebo Kokai Sokki, городом Сасебо и префектурой Нагасаки, распределяет объемы добычи для флота. Критерии – спрос на рынке на тот или иной продукт и положение судна в текущий момент.
Отмечается, что использование систем на основе искусственного интеллекта не только позволяет сократить издержки, но и делает отрасль более привлекательной для молодого поколения.
Fishnews