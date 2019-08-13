13 августа 2019 года

Поправки по инвестквотам продолжают путь

Подготовка изменений постановлений правительства по инвестиционным квотам продолжается. Сейчас поправки проходят процедуру оценки регулирующего воздействия.

Первая заявительная кампания по инвестиционным квотам вылова стартовала в 2017 г. Практика показала необходимость внесения изменений, позволяющих сделать механизм инвестквот более гибким и понятным для бизнеса. Проект таких поправок предложили Министерство сельского хозяйства РФ и Росрыболовство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас проект постановления продолжает проходить процедуру оценки регулирующего воздействия. Цель ОРВ – определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проекта акта, обнаружить, какие могут быть созданы барьеры для бизнеса. На сайте regulation.gov.ru размещена доработанная версия проекта постановления.

Планируется, например, предусмотреть возможность внесения изменений в инвестиционный проект. При этом отдельно оговорена ситуация, когда вносятся изменения, которые отнесены к существенным: когда меняется производительность оборудования, земельный участок, верфь; когда более чем на год увеличивается срок реализации инвестпроекта.

Fishnews