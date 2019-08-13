Поправки по инвестквотам продолжают путь
Подготовка изменений постановлений правительства по инвестиционным квотам продолжается. Сейчас поправки проходят процедуру оценки регулирующего воздействия.
Первая заявительная кампания по инвестиционным квотам вылова стартовала в 2017 г. Практика показала необходимость внесения изменений, позволяющих сделать механизм инвестквот более гибким и понятным для бизнеса. Проект таких поправок предложили Министерство сельского хозяйства РФ и Росрыболовство.
Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас проект постановления продолжает проходить процедуру оценки регулирующего воздействия. Цель ОРВ – определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проекта акта, обнаружить, какие могут быть созданы барьеры для бизнеса. На сайте regulation.gov.ru размещена доработанная версия проекта постановления.
Планируется, например, предусмотреть возможность внесения изменений в инвестиционный проект. При этом отдельно оговорена ситуация, когда вносятся изменения, которые отнесены к существенным: когда меняется производительность оборудования, земельный участок, верфь; когда более чем на год увеличивается срок реализации инвестпроекта.
Fishnews