14 августа 2019 года

Власти Севастополя отчитались об успехах «рыбной» госпрограммы

Благодаря программе господдержки рыбопромышленники Севастополя провели корпусной ремонт 6 судов и закупили более 100 единиц оборудования, сообщает городской департамент сельского хозяйства.

Завершены работы еще на одном рыболовецком судне с портом приписки Севастополь. Доковый ремонт проводился в связи с очередным освидетельствованием Российским речным регистром. Субсидии в рамках госпрограммы выделяются на возмещение затрат на модернизацию, приобретение судового оборудования и ремонт судов.

По информации городского департамента сельского хозяйства, благодаря этой мере поддержки рыбопромысловые предприятия Севастополя смогли закупить и модернизировать более 100 единиц судового оборудования. В том числе холодильного и скороморозильного оборудования - 8 единиц, упаковочного оборудования – 7 единиц, рыбоперерабатывающего оборудования – 10 единиц, а также 3 модернизированных эхолота. Проведен корпусной ремонт 6 судов.

Кроме того, в рамках госпрограммы субсидируют возмещение части затрат на вылов водных биоресурсов, а также на приобретение кормов, посадочного материала и нового оборудования для аквакультуры.

Госпрограмма «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя» действует с 2017 г. С начала реализации программы до июля 2019 г. сумма выплат составила 72 млн рублей. Как сообщает корреспондент Fishnews, госпрограмма первоначально была рассчитана до 2020 г., но затем продлена до 2022 г. Документ предусматривает совместное финансирование мероприятий из городского и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

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