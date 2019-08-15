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Добыча лосося в Камчатском крае

Лосося ловят быстрее, чем вывозят

Дальневосточные рыбаки к середине августа добыли свыше 383 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это значительно выше показателей предыдущего нечетного года для всех регионов, кроме Сахалина и Хабаровского края.

Текущий вылов лососевых на 46,5% превышает результат на аналогичную дату 2017 г. — такие цифры прозвучали на очередном заседании штаба «красной» путины, которое провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, основной объем добычи по-прежнему формирует Камчатский край — 351 тыс. тонн. Активно промысел лососей идет в Магаданской области, где освоено уже в два с лишним раза больше, чем за тот же период предыдущего нечетного года, — почти 8,3 тыс. тонн.

В Сахалинской области добыто более 12 тыс. тонн, что на 17,3% ниже уровня 2017 г., в Хабаровском крае освоение отстает на 52% — всего 8,3 тыс. тонн. В Приморском крае вылов на общем фоне незначительный — около 6,4 тонны.

По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), пик путины остался позади. На Западной Камчатке сейчас наблюдается активная фаза подходов поздней формы озерновской нерки. На востоке в Карагинской подзоне начался спад подходов горбуши к рекам Карагинского залива. В сумме здесь добыто уже 224 тыс. тонн горбуши, что на 50% больше, чем в 2017 г. Вылов кеты составил 12,7 тыс. тонн.

На приемке уловов на восточном побережье Камчатки находятся 10 судов, которые обработали более 115,6 тыс. тонн рыбы. С западного побережья на транспортники отгружено около 151,7 тыс. тонн рыбопродукции. Основной пункт назначения — Владивосток и страны Юго-Восточной Азии.

По информации Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников достиг 79,8%. В западные регионы страны из Владивостока отправлено 45 ускоренных поездов с рыбопродукцией. Стоимость доставки рыбы до Москвы в рефсекциях — 13,8 рубля за килограмм, в рефконтейнерах — 15,5 рубля.

В ходе совещания Петр Савчук отметил необходимость увеличения мощностей по переработке уловов. Управлению флота, портов и мониторинга поручено провести оперативное совещание с транспортными компаниями, собственниками холодильных мощностей и операторами перевозки грузов. Предполагается обсудить организацию логистики и оперативной доставки рыбной продукции.

Fishnews

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