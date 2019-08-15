15 августа 2019 года

Браконьерский краб катается по Приморью

В Приморском крае пограничники, полицейские и сотрудники ФСБ в ходе проверок автотранспорта изъяли из незаконного оборота около 3 тонн крабовой продукции, а также свыше 70 кг лосося и икры. Ущерб, по предварительным подсчетам, может превышать 25 млн рублей.

На трассе в Дальнегорске остановили грузовик, доверху набитый море- и рыбопродукцией. В машине находилось свыше 2 тонн конечностей камчатского краба, более 485 кг крабового мяса, порядка 55 кг разделанной на части горбуши, 15 кг рыбного фарша и 2 кг лососевой икры, сообщили Fishnews в пресс-группе регионального погрануправления. По его данным, весь товар предназначался для реализации на внутреннем рынке. Предъявленные сопроводительные документы на деликатесы оказались недействительными, отметили в ПУ.

Еще около полутонны краба разных видов пограничники обнаружили в двух автомобилях, остановленных на трассе Находка – Врангель и в бухте Лазурная под Владивостоком. Никаких разрешительных документов на морепродукты водители предоставить не смогли.

Во всех трех случаях водные биоресурсы изъяты. Проводятся разбирательства для принятия процессуальных решений.

Fishnews