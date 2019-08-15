15 августа 2019 года

Квоты на скумбрию Атлантики вызвали споры

Исландия и Гренландия увеличивают свои квоты на вылов скумбрии в Северо-Восточной Атлантике вопреки рекомендациям науки. Это решение может привести к «скумбриевой войне» с Евросоюзом.

В прошлом году Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) рекомендовал сократить квоту добычи атлантической скумбрии до рекордно низкого уровня в 318 тыс. тонн. Это на 42% меньше, чем лимит 2018 г., отмечает шотландский портал Shetland News.

Евросоюз, Норвегия и Фарерские острова после критики со стороны рыбаков сократили свою общую квоту лишь на 20% - до 653,4 тыс. тонн. А лимит вылова скумбрии для всех государств составил 1,01 млн тонн в начале 2019 г. - втрое больше рекомендованного объема, сообщает корреспондент Fishnews.

На этом фоне Исландия и Гренландия решили увеличить свои квоты до 140 тыс. и 70 тыс. тонн соответственно. Это вызвало возмущение в ЕС. Европейская комиссия пригрозила санкциями республике и датскому региону, если они не вернутся к сотрудничеству.

Председатель комитета Европарламента по рыболовству Крис Дэвис назвал возможные последствия «скумбриевой войной». Чиновник охарактеризовал действия Исландии как «жадные и безответственные».

Fishnews