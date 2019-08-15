15 августа 2019 года

Минсельхоз выпустил порядок переоформления участков для промысла

Министерство сельского хозяйства РФ установило процедуру заключения договора пользования рыболовным участком. Приказ вступит в силу с 26 августа.

Официально опубликован документ Минсельхоза о переоформлении договоров на рыбопромысловые участки – приказ от 25 июля 2019 г. № 442.

Как сообщает корреспондент Fishnews, установлена процедура заключения договора пользования рыболовным участком для промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи), для традиционного рыболовства КМНС, для промышленного рыболовства во внутренних водных объектах и организации любительского и спортивного рыболовства.

По закону, переоформить договоры на рыбопромысловые участки (РПУ) можно без торгов (конкурсов, аукционов). На это отводится время до 1 января 2020 г.