16 августа 2019 года

Принимать заявки на переоформление участков начнут с 26 августа

Прием заявлений на переоформление рыбопромысловых участков откроется 26 августа и продлится до 15 октября 2019 г. Заключать договоры будут территориальные управления Росрыболовства или уполномоченные ведомства регионов.

Министерство сельского хозяйства выпустило порядок переоформления договоров на рыбопромысловые участки – приказ от 25 июля 2019 г. № 442. Прием заявлений стартует с 26 августа (с этого времени документ вступит в силу).

Установлена процедура заключения договора пользования рыболовным участком для промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи), для традиционного рыболовства КМНС, для промышленного рыболовства во внутренних водных объектах (для видов водных биоресурсов, которые не относятся к анадромным) и организации любительского и спортивного рыболовства.

По закону, переоформить договоры на рыбопромысловые участки (РПУ) можно без торгов (конкурсов, аукционов). Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайтах теруправлений Росрыболовства уже появляются объявления о старте приема заявлений.

Изменение границ участка при заключении договора не допускается. Письменное заявление можно будет подать лично или почтовым отправлением. При этом обращение подается в отношении каждого рыбопромыслового участка, включенного в договор на РПУ, с указанием цели использования рыболовного участка.

На рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о том, заключать договор или нет, госоргану отводится не более 40 календарных дней. Отсчет ведется с даты регистрации документов.

При этом пользователям должны дать возможность для устранения замечаний к документации. Уполномоченный орган должен сообщить заявителю о недочетах, в том числе это может быть сделано через сайт.

Fishnews