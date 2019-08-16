16 августа 2019 года

Предприятия хотят ясности по осенней путине на Амуре

Рыбопромышленники Хабаровского края обеспокоены перспективами промысла осенней кеты в бассейне Амура. До сих пор региональная комиссия по анадромным не приняла решения для организации работы предприятий, отмечают в отраслевых объединениях.

Работа комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае вновь вызвала вопросы у пользователей. Согласно стратегии промысла лососей, кетовая путина на реке Амур и в Амурском лимане должна открыться 25 августа. Но до сих пор решения, необходимые для организации работы предприятий, комиссия не приняла.

По неофициальной информации, заседание по обсуждению условий лова намечено на 21 августа. «Времени на утверждение протокола заседания комиссии, оформление разрешений на ведение промысла и подготовку орудий лова совсем не остается», – комментирует президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Cергей Рябченко.

Если не принять срочные меры к распределению осенней кеты для промышленного рыболовства, это приведет к негативным социальным последствиям, снижению налоговых отчислений, вынужденному простою рыболовецких бригад и рыбоперерабатывающих мощностей, заявил Fishnews руководитель объединения.

Обращение по угрозе срыва путины направила и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна.

До сих пор остается открытым вопрос об угрозах, которые несет для ресурса открытие промысла в верхних районах Амура. Недопустимо, чтобы решения здесь принимались, исходя не из научных рекомендаций, а из политической ситуации, считают в отраслевом объединении.

В сентябре пройдут выборы в Законодательную думу Хабаровского края, и открытие рыболовства в верхних районах, несмотря на отрицательную позицию науки, фигурирует в предвыборных обещаниях многих кандидатов, рассказали рыбопромышленники.

Fishnews