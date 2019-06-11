11 июня 2019 года

Работа «анадромной» комиссии в Хабаровском крае вызвала вопросы

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края вновь призывает власти региона оптимизировать состав и работу комиссии по анадромным. Задержки с принятием решений привели к недолову корюшки, ситуация грозит повториться уже на лососевой путине, отмечают в АПРОХК.

В этом году рекомендовалось начать промысел азиатской зубастой корюшки в бассейне Амура с 10 марта, к освоению было предложено 3,5 тыс. тонн, сообщил Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Cергей Рябченко.

«Казалось бы, распределяй и лови. Однако не случилось. Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае смогла распределить объемы, кстати, со второго раза, только 21 марта. По объективным или субъективным причинам – рыбака это не интересует. Протокол комиссии Амурским территориальным управлением Росрыболовства утвержден 22 марта. Итого как минимум 12 дней из промысла долой. На установление дополнительных объемов уходило не меньше недели», – рассказал глава отраслевого объединения.

В результате, по его данным, потеря промыслового времени только по одному предприятию составила 25 промысловых дней из 44. «Беспрецедентный случай: в ожидании решения комиссии по дополнительным объемам компании были вынуждены покупать сырец, и это при наличии резерва!» – отметил президент АПРОХК.

Совершенно безответственно, по мнению Сергея Рябченко, выглядит решение о выделении и утверждении дополнительных объемов 30 апреля, ведь с 1 по 5 мая – праздничные дни и нет возможности оплатить сбор за ВБР и оформить разрешения, а с 4 мая промысел закрывается. Поэтому выделенные 200 тонн остались невыбранными.

«В результате такой работы комиссии освоение корюшки азиатской зубастой по Николаевскому району составило 87%, по Ульчскому – 35,7% при нераспределенном резерве 214 тонн», – привел цифры Сергей Рябченко.

АПРОХК уже неоднократно обращала внимание на состав и численность комиссии. В текущем году она выросла более чем на 30% – до 31 человека. Это явно перебор – при том что специалистов в области рыболовства лишь пятая часть, считают в отраслевом объединении. Ассоциация обращает внимание, что состав краевой комиссии более многочисленный, чем в Камчатском крае и Сахалинской области, где объемы вылова лососевых значительно выше.

«Комиссия в таком составе не может оперативно собираться. Часть членов комиссии принимает решение дистанционно, то есть не участвуя в обсуждении и не зная деталей, член комиссии отдает свой голос. Принятые таким образом решения, на наш взгляд, могут быть необъективны», – заявил Сергей Рябченко.

Рыбопромышленники с обеспокоенностью ожидают, что будет с оперативным регулированием промысла лососевых в регионе. «Красная» путина» там открылась с 1 июня.

АПРОХК еще раз обращается к руководству края с просьбой оптимизировать состав и работу комиссии. От ее эффективной работы зависят уловы, экономика, занятость и поступление налоговых платежей в бюджет региона, напомнили в ассоциации.

Fishnews