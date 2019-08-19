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Синеперый тунец. Фото из «Википедии»

Власти Израиля собираются вложиться в тунца

Правительство Израиля решило вложить 90 млн шекелей (около 25,4 млн долларов) в выращивание синеперого тунца. Противники такого шага объясняют интерес к проекту родственными связями основателя института, где будет проводиться работа, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Во время визита в Национальный центр марикультуры в Эйлате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что синеперый тунец – пища будущего, а его выращивание обеспечит экономический эффект в несколько миллиардов долларов.

Именно этот центр должен получить значительное государственное финансирование на разработку технологии по выращиванию тунца, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы израильской прессы. Планируется, что правительство выделит на реализацию проекта 90 млн шекелей (около 25,4 млн долларов).

Биньямин Нетаньяху отметил, что впечатлен технологией, которую собираются применять специалисты, поэтому правительство и приняло решение о финансировании проекта. Позже предполагается привлечь и иностранные инвестиции.

Критики проекта считают, что такое внимание властей объясняется не столько уникальностью технологии, сколько личностью основателя института: Амаций Бен-Арци приходится премьеру шурином. Руководитель проекта Ханна Розенфельд – тетка невестки Амация Бен-Арци.

Советником Ханны Розенфельд во время реализации проекта станет Гиллель Гордин – признанный эксперт в области воспроизводства рыб. Он возглавлял исследовательскую группу, занимавшуюся вопросом получения икры тунца в 2002 г. Тогда успеха достичь не удалось. Сейчас Гиллель Гордин считает, что работа на площадке центра позволит достичь лучших результатов.

В зарубежных источниках отмечено, что Амаций Бен-Арци – опытный венчурный инвестор, вкладывающий деньги в различные технологические компании и морскую аквакультуру. Так, он выступает партнером в проекте по выращиванию краба для производства аморфного кальция – пищевой добавки, использующейся при лечении людей, страдающих различными заболеваниями, такими как остеопороз и рак.

Fishnews

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