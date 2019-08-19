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Рыболовное судно в исландских водах. Фото с сайта Shutterstock.com

Исландские рыбаки: Санкции против России - бесполезная жертва

Исландская рыбацкая ассоциация Samtok Fyrirtaekja i Sjavarutvegi (SFS) раскритиковала правительство страны за поддержку санкций против России. Из-за них отрасль республики терпит большие убытки.

До введения эмбарго Россия была главным рынком сбыта рыбы и морепродуктов Исландии. На эти товары приходится 90% внешней торговли республики. Поэтому, по мнению SFS, государство потеряло от российских контрсанкций значительно больше, чем другие европейские страны.

В прошлом году стоимость исландского экспорта в РФ составила всего 4 млрд крон (около 32 млн. долларов), пишет Undercurrent News. По информации британского портала, это в пять раз меньше, чем в 2014 г.

Альтернативные рынки сбыта позволили исландцам заменить российский лишь частично: рыбопродукцию приходится продавать по более низким ценам, отмечают в ассоциации.

Сейчас Исландия несколько нарастила экспорт услуг в РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Например, Knarr Maritime Consortium подписал выгодные контракты на поставки рыбоперерабатывающего и промыслового оборудования.

Однако получаемые доходы от них не способны превысить убытки от запрета на продажи рыбы и морепродуктов в Россию. Кроме того, говорить о возмещении убытков здесь вообще некорректно, так как это совершенно разные отрасли, обращает внимание ассоциация.

Таким образом, подчеркивают исландские рыбаки, ущерб не может быть оправдан указанием на рост торговли не связанными с рыболовством товарами. Решение правительства поддержать от лица страны санкции Евросоюза и Соединенных Штатов в связи с «крымским кризисом» ассоциация назвала «бесполезной жертвой».

В январе исландский журналист пожаловался на ущерб от санкций на пресс-конференции министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Глава МИД в ответ подчеркнул, что российское эмбарго – ответная мера. А санкции Евросоюза, в которых участвует Исландия, направлены том числе на банки, кредитующие сельское хозяйство.

Сергей Лавров заявил, что те, кто начали прибегать к этим методам первыми, и должны сделать первый шаг. «Не сомневайтесь, мы ответим взаимностью. Это будет очень быстро», – обещал министр.

Samtok Fyrirtaekja i Sjavarutvegi (Fisheries Iceland, ассоциация «Исландское рыболовство») (Fisheries Iceland) была создана 31 октября 2014 г. слиянием Федерации владельцев рыболовных судов Исландии и Федерации рыбоперерабатывающих фабрик Исландии, чтобы представлять интересы рыбаков страны. Кроме SFS в стране также есть Исландская аквакультурная ассоциация, Исландская ассоциация производителей рыбной муки и Форум рыболовных технологий.

Fishnews

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