17 января 2019 года

Сергей Лавров назвал условие возвращения исландской рыбы

Чтобы рыбопромышленные компании Исландии возобновили экспорт на российский рынок, республика должна первой снять санкции против нашей страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Вопрос о санкциях и исландской рыбе был задан на пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Исландия участвует в санкциях против России, тем самым потеряв весь рыбный рынок, который был очень важным для страны. Это один из главнейших рынков морепродуктов страны. Разорились многие рыбные компании. Что необходимо сделать Исландской Республике для того, чтобы восстановить присутствие на рыбном рынке с Россией?», - поинтересовался журналист.

Сергей Лавров в ответ тоже подчеркнул, что российские санкции в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия – ответная мера. Санкции ЕС, в которых участвует Исландия, направлены том числе на банки, кредитующие сельское хозяйство.

«Решение простое – надо отказаться от этих методов ведения международных дел, хотя они сейчас становятся все более популярными на Западе, особенно в США. Выход только один – надо отказываться от попыток диктата, недобросовестной конкуренции путем санкций либо каким-либо иным путем», - заявил глава МИД.

По его мнению, те, кто начали прибегать к этим методам первыми, и должны сделать первый шаг. «Мы часто слышим, что они начали, но мы должны им помочь, потому что они хотят отменить санкции и Россия должна что-нибудь сделать. Так говорят во многих случаях, в которых не мы создали проблему – будь то санкции, кризис в Совете Европы из-за ситуации в Парламентской Ассамблее. Они понимают, что мы правы. Им нужно от этого отходить и решать вопросы, но они просят нас дать какой-нибудь повод, чтобы его могли бы предъявить как то, что мы послушались и сделали какое-то полезное дело для Запада. Так, по-моему, не очень конструктивно вести дела», - отметил Сергей Лавров.

Он призвал действовать честно и устранять вещи, которые большинство признает ошибочными. «Не сомневайтесь, мы ответим взаимностью. Это будет очень быстро», - обещал министр.

Fishnews