19 августа 2019 года

Переоформление участков на одной картинке

С 26 августа должен стартовать прием заявлений на переоформление участков для промысла. Fishnews подготовил памятку, описывающую процесс заключения договора.

В этом году договоры о закреплении рыбопромысловых участков должны быть переоформлены на договоры на рыболовные участки. Такие участки предусмотрены для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи). В этом случае участки выделяются во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

Переоформить участки пользователи смогут без торгов (т.е. без конкурсов или аукционов). Процедура регламентирована приказом Минсельхоза России от 25 июля 2019 г. № 442.

Прием заявлений стартует с 26 августа и продлится до 15 октября. Fishnews подготовил памятку, в которой показаны временные рамки заявочной кампании и заключения новых договоров.

Изменение границ участка при заключении договора не допускается. Письменное заявление можно будет подать лично или почтовым отправлением. При этом обращение подается в отношении каждого рыбопромыслового участка, включенного в договор на РПУ, с указанием цели использования рыболовного участка.

Памятку смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews