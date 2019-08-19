19 августа 2019 года

Северная Корея обещала заняться проблемой незаконного лова

Посол России в КНДР Александр Мацегора обратил внимание северокорейской стороны на проблему нарушений в российских водах. Замминистра рыбного хозяйства КНДР Ким Чхан До заверил в готовности решать проблему.

Заместитель министра рыбного хозяйства КНДР Ким Чхан До отправился в Москву на 31-ю сессию Корейско-российской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Посол России в КНДР Александр Мацегора особо подчеркнул, что нужно принять самые срочные меры, которые бы исключили случаи несоблюдения корейскими рыбаками правил лова в российских водах, говорится в сообщении на странице диппредставительства в «Фейсбуке». Российская сторона отмечает, что случаи нарушений получили в последнее время широкое распространение, сообщает корреспондент Fishnews.

«Заместитель министра заверил, что корейская сторона настроена действовать самым решительным образом с тем, чтобы исправить ситуацию», – рассказали в российском посольстве.

Отмечено, что в состав делегации КНДР вошли сотрудники министерств и ведомств, отвечающих за решение вопросов, связанных с предотвращением ННН-промысла.

Проблема незаконного промысла судов Северной Кореи сохраняет актуальность, для ее решения нужны совместные меры межгосударственного характера, заявили в Пограничной службе ФСБ России в апреле 2019 г.

Fishnews