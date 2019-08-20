20 августа 2019 года

Россия обновит список поставщиков рыбных товаров для КНР

Китай и Россия определили решения по вопросам торговли продукцией из водных биоресурсов. Достигнуты договоренности по поставкам российских рыбных товаров на рынок КНР и наоборот.

Напомним, что с 13 по 14 августа в Циндао (КНР) проходило 8-е заседание российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветнадзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции. Делегацию РФ возглавлял замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства, на встрече рассмотрели вопросы торговли продукцией из водных биоресурсов. Китайская сторона пообещала расширить списки видов рыб, которые разрешено поставлять в КНР.

Также Китай заявил о готовности обновить списки российских предприятий по производству рыбо- и морепродукции и рыбе и морепродуктам в живом виде. Это будет сделано после предоставления актуальной информации в соответствии с новой формой, согласованной во время заседания. Россельхознадзор в ближайшее время предоставит такие сведения, сообщили в пресс-службе.

Ведомства договорились провести взаимные инспекции предприятий по выпуску продукции аквакультуры. По итогам Россия рассмотрит вопрос о снятии временных ограничений с китайских предприятий – производителей рыбо- и морепродукции. Также Россельхознадзор до конца октября 2019 г. обновит списки китайских предприятий по производству рыбо- и морепродукции – такую работу проведут в соответствии с ранее направленными запросами китайской стороны.

Российский бизнес ранее неоднократно ставил вопрос о том, что перечень поставщиков рыбопродукции в КНР обновляется недопустимо медленно.

Fishnews