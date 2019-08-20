20 августа 2019 года

Рыбакам из числа КМНС готовят новый порядок

Минсельхоз готовится обновить порядок традиционного рыболовства КМНС. При этом действующий приказ Госкомрыболовства, принятый в 2008 г., утратит силу.

Проект Порядка осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Документ предусматривает требования для рыболовства лиц, относящихся к КМНС, и их общин, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно пояснительной записке, новый документ должен прийти на смену действующему приказу Государственного комитета по рыболовству от 11 апреля 2008 г. № 315. Новый порядок планируется утвердить приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

В документе предполагается отразить изменения, которые произошли в законодательной базе – например, по рыболовным участкам.

Проект приказа смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews