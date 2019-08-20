20 августа 2019 года

Предприятия могут получить добавку сельди

Возможный вылов сельди в Западно-Беринговоморской зоне увеличен до 66,7 тыс. тонн. Ранее специалисты рассказали о предпосылках для такой корректировки.

Информация об изменении рекомендованного вылова размещена на сайтах территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Возможный вылов увеличен в соответствии с протоколом Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве. Прибавка составила 23,7 тыс. тонн.

Как рассказали в пресс-службе ТИНРО, корректировка основана на результатах съемок, выполненных в 2010-2017 гг., сведениях из отраслевой системы мониторинга за 2010-2019 гг. и данных, собранных научными наблюдателями в июне-августе 2019 г. и в предыдущие годы.

Отмечено относительно высокочисленное поколение восточноберинговоморской сельди – основного ресурса для промысла.

Fishnews