20 августа 2019 года

Законопроект о госконтроле оказался с недостатками

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру Константину Чуйченко отзыв на проекты законов о госконтроле и об обязательных требованиях. Предложенное регулирование не позволяет полностью уйти от «палочной системы».

Напомним, что проекты законов о государственном и муниципальном контроле (надзоре), об обязательных требованиях готовятся в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, объявленной на федеральном уровне.

Законопроект о государственном контроле был принят в первом чтении еще в феврале 2018 г. Однако затем решено было пересмотреть документ.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ отметил, что проект о госконтроле унаследовал недостатки предыдущего документа, разрабатывавшегося в Минэкономразвития в 2014-2017 гг.

«Законопроект, по мнению Титова, отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов», – сообщили Fishnews в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Так, отмечено, что проект закона запрещает предусматривать в качестве ключевых показателей видов контроля количество проведенных мероприятий, количество выявленных нарушений и лиц, привлеченных к ответственности. Однако не запрещает устанавливать «плановые нормы» по собранным штрафам.

Уполномоченный также высказал замечания к законопроекту об обязательных требованиях.

Fishnews