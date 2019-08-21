Вносим коррективы: Лов симы в Приморье не продлен
Лов симы в рамках традиционного рыболовства в Тернейском районе Приморского края закрыт с 17 августа, в Ольгинском и Лазовском – со 2 августа.
Ранее Fishnews сообщил, что сроки добычи симы для традиционного рыболовства в Тернейском, Лазовском и Ольгинском районах Приморья продлены до 31 августа. Вопрос действительно рассматривался на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб 15 августа.
Однако члены комиссии проголосовали против решения о продлении. Таким образом, традиционный лов симы в Тернейском районе закрыт с 17 августа, в Ольгинском и Лазовском – со 2 августа.
Fishnews