16 августа 2019 года

КМНС Приморья смогут ловить симу до осени

В Приморском крае региональная комиссия по анадромным продлила до 31 августа сроки добычи симы для представителей коренных малочисленных народов. Мера распространяется на все три муниципальных района, где ведется традиционный лов этой рыбы.

Протокол заседания комиссии доступен на сайте Приморского теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Промысел симы КМНС ведут на территории вдоль восточного побережья края – в Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах. В общей сложности физическим лицам из числа коренных народов в этом году разрешено освоить 8,44 тонны.

Традиционный лов симы в Приморье начался 1 июня. Завершить его ранее предполагалось 1 августа в Ольгинском и Лазовском районах, 16 августа – в Тернейском.

Fishnews