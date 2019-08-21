21 августа 2019 года

Японская скумбрия теснит норвежскую на рынке Нигерии

Экспорт атлантической скумбрии из Норвегии в Нигерию в прошлом году сократился вдвое. Причиной стала альтернатива – японская скумбрия, поставки которой в республику стремительно растут.

Спрос на рыбу в Нигерии велик и составляет 3,6 млн тонн в год при внутреннем производстве в 1,03 млн тонн. Как сообщает корреспондент Fishnews, долгое время на рынке республики была популярна норвежская скумбрия, однако в 2017 г. японцы предложили нигерийцам свой аналог. В результате в прошлом году под влиянием дешевой японской скумбрии импорт скумбрии из Норвегии в Нигерию сократился на 50%, пишет New Telegraph.

По информации британского издания, в 2017 г., когда японцы только заходили на нигерийский рынок, продажи нового для республики продукта составили всего 1,04 млн долларов. А всего год спустя – уже 51,03 млн долларов.

По данным Международного торгового центра (международная организация, занимающаяся вопросами торговли), в 2018 г. общая стоимость ввезенной в Нигерию рыбы составила 686,49 млн долларов. Наибольшая доля пришлась на Нидерланды – 154,9 млн долларов, за ними следовали Чили (74,61 млн долларов), Россия (73,9 млн долларов), Фарерские острова (65,85 млн долларов), Мавритания (53,83 млн долларов) и Япония (51,03 млн долларов).

Агрессивный рост поставок из Японии показывает, что эта страна намерена и дальше наращивать свою долю на нигерийском рынке, отмечает New Telegraph.

Издание обращает внимание, что дешевая японская скумбрия с прошлого года оказывает влияние на стоимость рыбы и в ряде других африканских государств.

Fishnews