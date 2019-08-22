22 августа 2019 года

На смену горбуше пришла кета

Лососевая путина на Дальнем Востоке перешагнула за 400 тыс. тонн. В уловах горбуша постепенно уступает место кете, вылов которой, по прогнозам науки, может составить 116 тыс. тонн.

Ход промысла тихоокеанских лососей обсудили на очередном заседании путинного штаба, который провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Рыбаки освоили 404,9 тыс. тонн красной рыбы, что на 48,8% выше показателей на аналогичную дату 2017 г.

На счету предприятий Камчатского края уже 361,4 тыс. тонн лососевых - на 58,3% больше, чем два года назад, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Активный промысел продолжается и в Магаданской области, где вылов достиг 8,9 тыс. тонн и превышает уровень показатель 2017 г. на 74%.

Сахалинская область - 16,4 тыс. тонн - постепенно нагоняет график позапрошлого года, уступая всего на 7,3%. В Хабаровском крае, где добыто 13,1 тыс. тонн, освоение «просело» на треть. Рыбаки Приморья выловили около 6,5 тонны лососей, что в семь с лишним раз больше, чем за аналогичный период 2017 г.

По информации Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), горбуша уже прошла в реки, ожидаются подходы кеты. Ее суммарный вылов прогнозируется в объеме 116,6 тыс. тонн. Пока добыто около 48,1 тыс. тонн.

КамчатНИРО отмечает, что в Карагинской подзоне начался спад подходов горбуши к рекам Карагинского залива - с начала путины здесь добыто 224,8 тыс. тонн. На промысле кеты освоено уже 13,7 тыс. тонн.

Суда, выставленные на приемку лосося, на восточном побережье Камчатки суммарно приняли 115,9 тыс. тонн рыбы. На западном побережье для переработки получено 8,5 тыс. тонн сырца. В Западно-Беринговоморской зоне в границах Чукотского АО на приемке продолжают работать два судна, за время путины там принято 1,65 тыс. тонн лососей.

По данным Приморского теруправления, средний уровень загрузки холодильников составил 83,4%. В западные регионы России из Владивостока отправлено 48 ускоренных поездов, которые перевезли почти 11 тыс. тонн рыбопродукции. Стоимость доставки из Владивостока до Москвы установилась на уровне 14,5 рублей за килограмм.

Fishnews