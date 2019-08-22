22 августа 2019 года

Омулевых браконьеров взяли с боем

На Байкале госинспекторы заповедника и омоновцы задержали двух мужчин с омулем и сетями в лодке. Злоумышленники сначала пытались скрыться, а затем один из них оказал активное сопротивление.

Рейд проводили государственные инспекторы оперативной группы «Баргузин» совместно с бойцами ОМОН «Кречет» управления Росгвардии по Республике Бурятия. Они задержали двух жителей поселка Усть-Баргузин. В лодке нарушителей обнаружили 354 экземпляра омуля, трех сигов и два мешка с сетями, сообщили Fishnews в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (объединенной дирекции Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка).

Браконьеры, увидев инспекторов и силовиков, попытались уйти от преследования. В ходе задержания один из мужчин оказал активное сопротивление, повредив носовую часть лодки госинспекторов.

Подозреваемых в нелегальном лове в нерестовый период доставили в отделение полиции. Изъяты лодка и мотор. Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Кроме того, в правоохранительные органы направлено заявление по факту оказания сопротивления и высказывания угроз в адрес сотрудников государственной инспекции. Ведется следствие.

Запрет на промышленный вылов байкальского омуля вступил в силу 1 октября 2017 г. Меры предприняты для спасения эндемика в связи с катастрофическим снижением запасов.

Fishnews