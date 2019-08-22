22 августа 2019 года

Заготовщик нелегальной икры порыбачил с размахом

На сахалинской реке Большие Лонгри задержали браконьера, который перекрыл русло для добычи горбуши и заготовки икры. Ущерб оценивается более чем в 18 млн рублей.

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства опубликовало информацию о выявленных нарушениях за неделю с 12 по 19 августа. В частности, в Охинском районе рыбнадзор и общественные инспекторы задержали мужчину, который без путевки рыбачил на реке Большие Лонгри запрещенными орудиями лова.

Злоумышленник полностью перекрыл русло. Он успел добыть 2101 экземпляр горбуши и заготовить 396,4 кг красной икры: 151,6 кг сырца и 244,8 кг соленой, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. По информации СКТУ, ущерб превысил 18,4 млн рублей.

Материалы переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов на нерестовых путях с причинением особо крупного ущерба).

Fishnews