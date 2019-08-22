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Почтовый ящик «Почты России». Фото Dickelbers («Википедия»)

Небрежность почты может стоить участка

В связи с предстоящим переоформлением рыбопромысловых участков Fishnews напоминает об итогах кампании по перезакреплению долей квот в 2018 г. Тогда несколько пользователей заявили, что по вине почтовой службы остались без лимитов.

После кампании по переоформлению договоров на доли квот в арбитражных судах слушались как минимум четыре схожих дела, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбопромысловые компании и фермер пытались через суд обязать Росрыболовство рассмотреть их заявки на переоформление квот «задним числом». Истцы аргументировали это тем, что по не зависящим от них причинам их заявки поступили в Росрыболовство позже установленного срока или вовсе затерялись в пути.

Два таких случая произошли с сахалинскими пользователями (причем они отправили заявки в один день из одного и того же почтового отделения в селе Танги Александровск-Сахалинского района), один – с камчатским и еще один – с пользователем из Астраханской области. В трех таких случаях почтовой службой выступала «Почта России», в четвертом – в материалах дела это не уточняется.

Во всех случаях пользователи проиграли суды. По аргументации одного из судов, пунктом 3 правил распределения квоты добычи водных биоресурсов установлена императивная норма, согласно которой заявки в указанный период должны быть поданы именно в Росрыболовство, а не в почтовую организацию. Другой суд отметил, что «заявитель, применив должную степень заботливости и осмотрительности, должен был обеспечить контроль за своевременным поступлением заявки в Росрыболовство». В противном случае «заявитель несет риск неблагоприятных последствий». Еще один суд обратил внимание, что в случае удовлетворения требования истца возникнет ситуация, при которой будут нарушены права других заявителей, своевременно подавших заявки.

Напомним, что установленная процедура переоформления рыбопромысловых участков предполагает подачу до 15 октября 2019 г. заявлений в письменной форме лично или почтовым отправлением в соответствующий уполномоченный орган.

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