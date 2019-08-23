23 августа 2019 года

Суд разобрался с продажей песка вместо икры

Ванинский районный суд Хабаровского края оштрафовал на 15 тыс. рублей женщину, продавшую вместо красной икры контейнеры с песком. Уголовное дело при этом было прекращено.

Как установил суд, в сентябре 2018 г. жительница поселка Тулучи на железнодорожной станции под видом лососевой икры продала проводнику поезда сообщением Советская Гавань – Владивосток 12 пластиковых контейнеров, наполненных песком. Ущерб потерпевшей составил 24 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением крупного ущерба). Однако с учетом позиции гособвинителя Ванинской транспортной прокуратуры суд прекратил уголовное дело и назначил «предпринимательнице» судебный штраф.

Этот случай мошенничества – не единичный. Осенью прошлого года на той же станции песок вместо икры продал пассажиру поезда мужчина. Тогда выручка злоумышленника составила 27 тыс. рублей.

Fishnews