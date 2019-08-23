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Фестиваль имеет свою эмблему. Изображение предоставлено пресс-службой администрации Усть-Большерецкого района

На Камчатке готовятся отметить лососевый праздник

В Камчатском крае 23 августа откроется региональный фестиваль «Сохраним лососей вместе!» В программе – чемпионат по рыболовному спорту, концерт, конкурс рыбной кулинарии.

Восьмой по счету фестиваль в этом году пройдет с 23 по 25 августа. Традиционно празднование развернется у протоки Косоево бассейна реки Большой на территории села Усть-Большерецк. В течение трех дней на этой площадке пройдет ряд мероприятий, призванных привлечь общественное внимание к тихоокеанскому лососю - одному из важнейших биологических ресурсов Камчатки.

Торжественное открытие фестиваля состоится 23 августа с 20:00 до 21:00. Затем гостей будут ждать концертная программа и фейерверк, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Утром следующего дня (в 7:00) торжественно откроется главное мероприятие праздника VIII Чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту. Он будет проходить с 9:00 до 17:00. В течение дня будут продаваться сувениры, с 12:00 до 14:00 состоится детский фестиваль «Хранители лосося», днем и вечером для юных камчатцев запланирована игровая программа с анимационными героями.

Также 24 августа с 15:00 до 17:00 пройдет конкурс рыбной кулинарии. Гостям предложат народное угощение: уху из свежего кижуча и другие рыбные блюда из лосося.

Победителей рыбацкого чемпионата будут награждать с 19:00 до 20:00, затем в программе дискотека, огненное и световое шоу.

Утром 25 августа откроется II Молодежный фестиваль Камчатского края по рыболовному спорту: за звание лучшего посоревнуются рыбаки в возрасте от 6 до 16 лет. Днем гостей также ждет детская игровая программа, а с 13:00 до 15:00 пройдет Торжественное закрытие фестиваля и награждение лучших юных рыболовов.

Впервые праздник состоялся в 2011 г., а с 2015 г. фестиваль «Сохраним лососей вместе!» проводится под патронажем правительства Камчатки. Организаторами выступают региональное агентство по туризму и внешним связям совместно с краевым министерством спорта, Федерация рыболовного спорта Камчатского края, администрация Усть-Большерецкого района.

Fishnews

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