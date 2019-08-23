23 августа 2019 года

Условия лова на Амуре теперь известны

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае определила условия промысла осенней кеты в бассейне реки Амур и лимане. Первые участки откроются 26 августа.

Опубликован протокол заседания комиссии по анадромным, на котором установлены сроки начала и завершение лова кеты. Эти временные рамки распространяются на промышленное, традиционное, спортивно-любительское рыболовство.

Также определены пропускные дни со сдвижкой от низов к верхам, сообщает корреспондент Fishnews. Для сетных орудий добычи установлены проходные периоды - ежедневно с 23:00 до 6:00.

В пропускные дни пользователи должны обеспечить приведение стационарных орудий лова – ставных неводов, ставных неводов типа «заездок» – в нерабочее состояние.

Напомним, что отраслевые ассоциации Хабаровского края ранее выразили озабоченность в связи с задержками в работе комиссии по анадромным. Также споры развернулись вокруг открытия промысла осенней кеты в верхних районах Амура.

Fishnews