Условия лова на Амуре теперь известны
Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае определила условия промысла осенней кеты в бассейне реки Амур и лимане. Первые участки откроются 26 августа.
Опубликован протокол заседания комиссии по анадромным, на котором установлены сроки начала и завершение лова кеты. Эти временные рамки распространяются на промышленное, традиционное, спортивно-любительское рыболовство.
Также определены пропускные дни со сдвижкой от низов к верхам, сообщает корреспондент Fishnews. Для сетных орудий добычи установлены проходные периоды - ежедневно с 23:00 до 6:00.
В пропускные дни пользователи должны обеспечить приведение стационарных орудий лова – ставных неводов, ставных неводов типа «заездок» – в нерабочее состояние.
Напомним, что отраслевые ассоциации Хабаровского края ранее выразили озабоченность в связи с задержками в работе комиссии по анадромным. Также споры развернулись вокруг открытия промысла осенней кеты в верхних районах Амура.
Fishnews