26 августа 2019 года

Минсельхоз выпустил новый приказ для селекционеров

Министерство сельского хозяйства РФ утвердило перечень родов и видов животных, который должен использоваться при выдаче патентов на селекционные достижения. В список вошли и различные виды рыб.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 1 июля 2019 г. № 369 «Об утверждении перечня ботанических и зоологических родов и видов, предусмотренного статьей 1413 Гражданского кодекса РФ».

Согласно ГК РФ, патент выдается на селекционные достижения, которые относятся к родам и видам, предусмотренным специальным списком. Такой перечень и определило министерство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли белый и черный амуры, африканский клариевый сом, бестер, белуга, веслонос, гибрид калуги и стерляди, карась, карпы, пелядь, стерлядь, радужная форель и другие рыбы.

Fishnews