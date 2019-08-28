28 августа 2019 года

НАО пожаловался Росрыболовству на дороговизну путевок

В Ненецком автономном округе пытаются решить проблему с повышением стоимости путевки на любительский вылов семги. Не встретив понимания у Главрыбвода, власти региона обратились в Федеральное агентство по рыболовству.

Губернатор Александр Цыбульский направил письмо в Росрыболовство и Минсельхоз, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО.

Стоимость путевки на вылов семги в регионе выросла в этом году на 50% - с 2 до 3 тыс. рублей. Это вызвало недовольство рыбаков-любителей, которые собирались у офиса отдела Северного филиала Главрыбвода в Нарьян-Маре. Именно там продают разрешения, позволяющие ловить атлантического лосося на участках «Чайкино» и «Городской».

«Письма направлялись и в саму организацию, которая занимается ценообразованием. На все обращения приходит один ответ: в Главрыбводе сообщают, что стоимость путевок не повышалась с 2016 года, и у организации есть необходимость уменьшения издержек», - рассказал и.о. руководителя регионального департамента департамента природных ресурсов, экологии и АПК Михаил Ферин.

Он добавил, что еще один вопрос, который волнует рыболовов округа, - отсутствие в продаже путевок на добычу сига, ряпушки и частиковых видов рыб. По словам Михаила Ферина, Главрыбвод объясняет это тем, что нет приказа о расценках.

Fishnews