28 августа 2019 года

Ли Нам Ки: Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Увеличить экспорт рыбопродукции Россия может, создав систему прозрачных торгов с помощью биржевого механизма, отмечает президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) Ли Нам Ки.

Рыбный бизнес Республики Корея активизировал работу в биржевом направлении с российскими коллегами после заключения соглашения с АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом». Во Владивостоке по приглашению «Опоры России» и ДАРД вновь побывала корейская делегация.

«Как и в прошлый раз, среди основных целей нашего визита во Владивосток были прямые переговоры с рыбопроизводителями. В этот раз мы встретились с руководством компании «Корякморепродукт», Дальневосточного дивизиона РРПК, «Примкраб» и c представителями ГК «Норебо», - рассказал Fishnews президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) Ли Нам Ки.

Он отметил, что Корея – очень активный потребитель рыбы и морепродуктов, но собственных уловов недостаточно и огромное количество водных биоресурсов поставляется в республику из-за рубежа, в том числе из России.

«Однако очевиден дисбаланс между тем, насколько близка к Корее ваша страна, насколько богаты водными биоресурсами ее чистые моря, и тем, какой объем импорта российской рыбы и морепродуктов сегодня приходится на корейский рынок, - обратил внимание Ли Нам Ки. - На наш взгляд, разница между тем, что мы имеем сегодня в плане оборота рыбопродукции между Россией и Республикой Корея, и тем, что могло бы быть, очевидна».

По словам главы КОАЕСА, первая и основная причина такого дисбаланса –проблемы доверия. Корейские бизнесмены не чувствуют себя полностью уверенными во взаимоотношениях с российскими коллегами. Нет уверенности ни в качестве продукции, ни в сроках поставки, ни в том, состоится ли сделка вообще.

«Для того чтобы все преимущества российского рыбного рынка заработали в полную мощь, чтобы были реализованы факторы географической близости, качества, количества и стоимости рыбопродукции, должна быть обеспечена прозрачность самого рынка. Биржа как раз и создает эту прозрачность, гарантируя полную уверенность и покупателю, и продавцу, - подчеркнул руководитель ассоциации. - К тому же биржевая система хорошо знакома корейцам, и мы приветствуем те шаги, которые предпринимают в данном направлении «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Биржа «Санкт-Петербург».

Другая причина дисбаланса вытекает из перечисленных выше – это оплата, добавил Ли Нам Ки. Сейчас на российском рынке основной процент экспортных сделок совершается в формате ТТ, т.е. посредством банковских переводов (это в лучшем случае). Для обеспечения прозрачности необходимо, чтобы использовался аккредитив. А основная площадка для совершения операций с аккредитивами – это, опять же, биржа, заметил глава КОАЕСА.

По его словам, о необходимости прозрачности говорят и российские коллеги. «Мы также услышали важную для себя информацию, что вся эта работа ведется в русле, обозначенном правительством России, – будущее за биржевыми торгами рыбопродукцией», - отметил президент ассоциации.

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