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Представители южнокорейских компаний-импортеров провели серию переговоров с ведущими российскими рыбопромышленными предприятиями

Бизнес России и Кореи расширяет формат рыбной торговли

Представители южнокорейских компаний-импортеров провели серию переговоров с ведущими российскими рыбопромышленными предприятиями. Стороны подтвердили намерение осуществлять будущие сделки на площадке российской рыбной биржи.

Это не первый подобный визит представителей Республики Корея во Владивосток, организованный «Дальневосточным аукционным рыбным домом» совместно с «Опорой России». Цель работы в таком формате – вовлечение большего числа зарубежных торговых компаний и российских производителей в торговлю на бирже. В это раз поездка носила целевой характер: представителей корейского бизнеса и банковской сферы интересовала исключительно рыбная отрасль.

В состав делегации вошли президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества Ли Нам Ки, президент Eugene Savings Bank, дочерней структуры банка Hyndai, Ли Гэ Чун и представители корейских компаний-импортеров. За несколько дней пребывания в дальневосточной столице они посетили ряд российских компаний и провели переговоры с руководством «Корякморепродукта», Дальневосточного дивизиона РРПК, «Примкраба» и c представителями ГК «Норебо».

Как сообщил Fishnews генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин, и корейские, и российские компании подтвердили, что готовы к совершению сделок на биржевой площадке. «Руководители предприятий приветствовали тот факт, что торговля будет проходить посредством биржевых торгов, т.к. это значительно повышает прозрачность подобных сделок, гарантирует формат безналичного расчета и ставит дополнительный барьер на пути нелегальной продукции. Представители корейской стороны еще раз подтвердили, что правительство Республики Корея поддерживает предпринимателей, которые торгуют честно и открыто», – отметил руководитель аукционного дома.

В ходе переговоров стороны также выразили готовность обмениваться информацией о ситуации на рынке рыбопродукции, в частности, в азиатском сегменте, добавил Сергей Лелюхин.

В ближайшее время ДАРД готовится зарегистрировать на Бирже «Санкт-Петербург» ряд новых южнокорейских компаний, специализирующихся на импорте российской рыбопродукции. Все они члены Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества.

«То, что мы наблюдаем сегодня в торговых взаимоотношениях между Россией и Республикой Корея на рынке рыбо- и морепродукции, – это результат работы в рамках установившихся десятилетиями связей. Люди покупают у одних и тех же поставщиков, и круг этих каналов ограничен. Но наблюдается явный дисбаланс между тем, какие потребности в рыбопродукции существуют сегодня в нашей стране, и тем, какими реальными рыбными ресурсами обладает ваша страна. Для того, чтобы ситуацию изменить в лучшую сторону, нужно создать систему прозрачной торговли. На это и нацелен механизм биржевых торгов», – отметил Ли Нам Ки. Глава корейской ассоциации также обратил внимание, что такая прозрачность дает полную уверенность всем участникам сделки. «Эта [биржевая] система хорошо знакома корейцам», – добавил он.

Помимо вопросов торговли участники встреч также обсудили перспективы создания во Владивостоке комплекса для биржевой и аукционной торговли и возможность участия в проекте корейских инвесторов. Напомним, что идею строительства такого комплекса ранее поддержал Банк развития Китая: размер предложенных «Дальневосточному аукционному рыбному дому» заемных средств под строительство объекта составляет 1 млрд рублей.

Также практику, проблемы и перспективы биржевой торговли в России планируется обсудить на круглом столе, который 28 августа пройдет во Владивостоке. Мероприятие организовано «Опорой России» и «Дальневосточным аукционным рыбным домом».

Fishnews

  • Представители южнокорейских компаний-импортеров провели серию переговоров с ведущими российскими рыбопромышленными предприятиями
  • Стороны подтвердили намерение осуществлять будущие сделки на площадке российской рыбной биржи
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