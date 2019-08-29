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Летний отдых на «Востоке» завершился ярким фестивалем «Остров талантов». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»

«Восток» помог юным сахалинцам раскрыть таланты

Создание учебно-тренировочного центра «Восток» на Сахалине – один из ключевых проектов регионального фонда «Родные острова», который организовали рыбопромышленные предприятия. На площадке центра действует детский лагерь.

Летний отдых на «Востоке» для ребят завершился ярким фестивалем «Остров талантов». Просторный зал учебно-тренировочного центра собрал множество гостей, сообщает корреспондент Fishnews.

Одна из задач лагеря – помочь своим подопечным развивать таланты. На фестивале к ребятам обратились те, кто уже добился успехов. Для того чтобы достичь результата, важно проявлять упорство и не опускать руки при неудачах, напутствовал подрастающее поколение участник 5-го сезона шоу «Танцы» на ТНТ Ильнам Ким.

«Пока мы готовились к началу этого праздника, я увидел на экране слова: «Вы доверили нам свое детство». А когда-то мы вам доверим наше будущее», - напомнил ребятам член попечительского совета «Родных островов» Игорь Янчук.

«Занимайтесь тем, что вам нравится, – танцами, рисованием, творчеством, наукой, спортом. Главное, чтобы вы были счастливы», - поделились своим секретом успеха игроки баскетбольного клуба «Восток-65».

Они пригласили ребят побывать на предстоящих играх – открытие баскетбольного сезона на базе «Восток» запланировано на 12 октября.

Гордость лагеря – его современная база. «Восток» не уступает знаменитому «Артеку», считает зампред областного правительства Сергей Наумов.

«Мы действительно вложили все силы и всю душу для того, чтобы это лето было для ребят особенным», - рассказала директор лагеря Юлия Самолюк.

Член попечительского совета «Родных островов» Дмитрий Пашов поблагодарил всех, кто участвовал в организации отдыха детей – большой и интересной работе.

Fishnews

  • Летний отдых на «Востоке» завершился ярким фестивалем «Остров талантов». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Некоторые выступления были очень необычными. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Член попечительского совета «Родных островов» Игорь ЯНЧУК. Фото пресс-службы фонда
  • Ребята продемонстрировали свое танцевальное мастерство. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Зампред областного правительства Сергей НАУМОВ. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Были и выступления юных гимнасток. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Секретом успеха поделились игроки баскетбольного клуба «Восток-65» . Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Член попечительского совета «Родных островов» Дмитрий ПАШОВ. Фото пресс-службы фонда
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