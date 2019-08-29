29 августа 2019 года

Семга для рыболовов НАО подешевела

В Ненецком автономном округе цены разрешений на вылов семги для рыбаков-любителей вернулись на прошлогодний уровень - 2 тыс. рублей. Ранее власти региона обратились в Росрыболовство в связи с удорожанием путевок на 50%.

О снижении цен на путевки губернатор Александр Цыбульский написал на своей странице «Вконтакте». «Не могу не поделиться хорошей новостью – Росрыболовство вернуло прежние цены на путевку на вылов семги», - сообщил глава региона.

Накануне он обратился к руководству Росрыболовства с просьбой о рассмотрении возможности снизить цену договора-путевки на вылов атлантического лосося.

Северный филиал ФГБУ «Главрыбвод» осуществляет в округе организацию любительского и спортивного рыболовства на двух участках - «Городской» и «Чайкино», рассказали Fishnews в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК. По его информации, в июне 2019 г. стоимость путевки выросла на 50% - с 2 до 3 тыс. рублей. Такое удорожание вызвало недовольство местных рыболовов. При этом нормативно-правовой акт, устанавливающий изменение цены, на сайте Главрыбвода отсутствовал, отметили в департаменте.

На его запрос Северный филиал Главрыбвода ответил, что стоимость путевки на вылов семги в НАО не менялась с 2016 г., а решение об увеличении цены приняло руководство учреждения с учетом инфляции и необходимости компенсации роста нерегулируемых затрат по обеспечению деятельности учреждения.

В этом году региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб установила для любительского лова объем семги в 3,5 тонны.

Fishnews