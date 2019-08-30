30 августа 2019 года

Краболовы ускользают от дальневосточных верфей

Победители крабовых аукционов смогут отказаться от строительства судов на Дальнем Востоке. Но им придется доказать, что условия верфей делают реализацию проекта невозможной или нецелесообразной.

Широко обсуждавшаяся инициатива строить суда под крабовые квоты в Дальневосточном бассейне только на верфях ДФО не вошла в пакет подзаконных актов по аукционам, утвержденных правительством. Но вести переговоры с дальневосточными судостроителями рыбакам все же придется.

«В «Правилах проведения аукционов» и в примерной форме договора предусмотрена первоочередность проработки победителями аукционов, заключившими договор о праве на добычу (вылов) крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, возможности заключения судостроительных договоров с дальневосточными верфями. Такой механизм обеспечит приоритетность дальневосточных верфей на заключение договоров», — рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

Эти требования относятся к случаю закрепления права на вылов крабов на Дальнем Востоке и начала строительства судна после заключения договора. Как сообщает корреспондент Fishnews, победитель аукциона обязан в течение пяти дней после заключения договора о закреплении доли направить всем владельцам судоверфей, находящихся на территории ДФО, запрос о стоимости, сроках и других условиях постройки судна.

Перечень дальневосточных предприятий, способных строить краболовные суда, Минпромторг совместно с Минвостокразвития должны утвердить до 20 сентября.

Затребованную информацию верфи могут отправить не позднее чем через 30 дней с момента получения запроса. Если ответа не будет или эти условия не устроят заказчика, у него есть 180 дней после заключения договора, чтобы представить в Росрыболовство и Минвостокразвития заключение о невозможности или нецелесообразности подписания контракта на строительство судна с дальневосточными площадками. К заключению необходимо приложить обоснование, подготовленное на основании сведений «о стоимости, сроках и иных условиях реализации проекта, представленных лицами, которым принадлежат такие судостроительные верфи».

Если пользователь не направит запрос или не представит заключение, государство вправе расторгнуть договор о закреплении доли.

По расчетам регулятора, победители аукционов в течение пяти лет построят 41 судно для добычи краба: 31 – для Дальневосточного бассейна и 10 – для Северного. «Примерная стоимость каждого проекта составляет около 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна», — уточнили в Минсельхозе.

Fishnews