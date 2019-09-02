02 сентября 2019 года

Вузы и ссузы Росрыболовства начинают учебный год

Образовательные организации Росрыболовства полностью выполнили план приема «бюджетников-очников» по программам среднего профессионального образования. По программам высшего образования план выполнен на 99,6%, отметили в ведомстве.

Готовность отраслевых вузов и ссузов к новому учебному году обсудили на совещании в Федеральном агентстве по рыболовству. На видеоконференции о результатах приемной кампании доложили представители подведомственных организаций во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Астрахани, Калининграде и Керчи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, на 30 августа по программам среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета принято 2062 человека. Из них 1875 - на очную форму обучения. По программам высшего образования поступили 3417 студентов, в том числе 2801 «очник».

Продолжается прием «бюджетников-заочников», а также ребят, поступающих на платную форму обучения.

Fishnews