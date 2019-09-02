02 сентября 2019 года

Таможни России и Китая организовали «Зеленый коридор»

На Дальнем Востоке российские и китайские таможенники договорились об ускорении пропуска товаров через границу в рамках проекта «Зеленый коридор». Для его участников предусмотрены упрощение или полная отмена ряда мероприятий по досмотру или контролю.

Проект реализуется в двустороннем формате на паритетной основе. Участвовать в «Зеленом коридоре» могут добросовестные российские и китайские компании, заключившие между собой договоры на поставку товаров. Перечни экспортеров и импортеров заранее согласовываются таможенными службами двух стран.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, в рамках проекта ряд мероприятий, связанных с досмотром или контролем, упрощается или вовсе отменяется, поэтому перемещение товаров через границу происходит быстрее.

Согласно схеме «Зеленого коридора», китайский экспортер направляет в таможенную службу КНР сведения о поставке. После таможенного контроля товарной партии присваивается уникальный идентификационный номер - UCR. Поставщик заблаговременно направляет UCR, во-первых, перевозчику, который должен передать его вместе с необходимыми для таможенного контроля документами в пункте пропуска российским таможенникам, во-вторых, декларанту для указания UCR в декларации на товары. При декларировании товарной партии с UCR на российской таможне сверяют информацию, полученную от таможенной службы Китая, со сведениями, заявленными в декларации.

Аналогичный алгоритм предусмотрен и для экспорта российских товаров в Китай.

Желающим принять участие в проекте необходимо направить в ДВТУ письмо с заполненной регистрационной формой. Форма размещена на сайте таможенного управления.

Fishnews