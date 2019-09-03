03 сентября 2019 года

Сэкономивших на бензине рыболовов отыскали во тьме

Магаданские спасатели эвакуировали троих мужчин, терпящих бедствие в Охотском море. Они отправились на рыбалку, не рассчитав запас горючего.

Информация о потерявшей ход моторной лодке с тремя рыбаками на борту поступила в МЧС вечером 31 августа. Рыбаки передали свои координаты, рассказав, что закончился бензин и они встали на якорь. Мужчины также сообщили, что вдалеке видят какие-то огни. Спасатели, сверив по карте координаты, установили: это огни поселка Ола.

В бухту Гертнера на прицепе отвезли надувную лодку с мотором. Оттуда сотрудники МЧС выдвинулись на помощь рыбакам.

Несмотря на темное время, аварийную лодку обнаружили без труда, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного поисково-спасательного отряда. Состояние пострадавших на момент эвакуации было удовлетворительное, медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели провели с рыбаками беседу о необходимости тщательной подготовки к выходу. Объяснили, что обязательно нужно просчитывать необходимый запас ГСМ и других расходных материалов, иметь с собой средства спасения, ЗИП, инструменты, заряженные средства связи. Без всего этого и благоприятного прогноза погоды нельзя отправляться в море.

Fishnews